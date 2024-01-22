Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Atasi jika Dapat Transferan Dana dari Orang Tidak Dikenal

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |07:01 WIB
Cara Atasi jika Dapat Transferan Dana dari Orang Tidak Dikenal
Penipuan Modus Transfer (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dengan teknologi yang semakin canggih, kini ada banyak penipuan dengan berbagai modus. Masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang berkembang sekarang.

Salah satunya modus penipuan yang sedang ramai adalah salah transfer. Penipu biasanya sengaja mentransfer sejumlah dana ke korban. Lalu penipu akan menghubungi korban untuk meminta transfer kembali dana tersebut.

Melansir dari laman Instagram @ojkindonesia, mendapatkan transferan dana dari orang tidak dikenal, bisa jadi hal tersebut merupakan modus penipuan.

Berikut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan petunjuk jika mendapatkan transferan dana dari orang tidak dikenal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/622/3129544/uang_rupiah-T70n_large.jpg
5 Mata Uang Terendah di ASEAN, Indonesia Masuk Daftar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement