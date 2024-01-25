Ikuti Racing Program MotionPay, Ada Hadiah Total Rp 2,5 Juta!

Ada program racing motionpay banyak hadiahnya (Foto: MNC Media)

JAKARTA – MotionPay mengadakan Racing Program untuk memenangkan hadiah total Rp 2,5 juta untuk 10 orang pemenang. Tidak hanya untuk melakukan pembayaran pada merchant, e-wallet seperti MotionPay juga biasanya dimanfaatkan untuk membayar tagihan, mengisi token listrik, membeli voucher belanja, dan sebagainya.

“Anda bisa menikmati berbagai layanan transaksi keuangan yang lebih cepat, mudah, dan menguntungkan hanya melalui MotionPay. Apalagi, saat ini sedang ada Racing Program dari MotionPay untuk memenangkan hadiah total Rp 2,5 juta untuk 10 orang pemenang,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Kamis (25/1/2024).

Untuk mengikuti Racing Program MotionPay, Anda cukup mengikuti panduan berikut ini

1. Pada aplikasi MotionPay, lakukan transaksi/pembelian produk meliputi Pulsa, Paket Data, Token Listrik, dan MotionVoucher minimal 25 kali sepanjang Bulan Januari 2024

2. Transaksi akan diakumulasikan selama satu bulan

3. Bagi 10 orang dengan transaksi terbanyak, berhak mendapatkan hadiah

4. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada periode tanggal 1-5 Februari 2024 melalui website dan akun media sosial resmi MotionPay