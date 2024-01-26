Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produksi Naik, Emiten Sarung Tangan MARK Bidik Pendapatan Rp800 Miliar

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:10 WIB
Produksi Naik, Emiten Sarung Tangan MARK Bidik Pendapatan Rp800 Miliar
MARK bidik kenaikan pendapatan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAEmiten sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) memproyeksi tahun 2024 menjadi titik balik naiknya produksi global. Hal ini sejalan dengan riset yang di keluarkan oleh Asosiasi Produsen Sarung Tangan Malaysia (Margama).

Margama menyebut, oversupply persediaan sarung tangan akan berangsur habis dan kebutuhan akan sarung tangan dunia akan mencapai lebih dari 300 miliar pasang. Adapun tingkat pertumbuhan industri diproyeksi mencapai 8%-10% per tahun.

Dengan peluang tersebut, Direktur Utama MARK Ridwan Goh memperkirakan total pendapatan MARK akan ikut naik sebesar Rp800 miliar. Sementara laba bersih diproyeksikan sebesar Rp250 miliar.

Manajemen memperkirakan pendapatan MARK pada 2024 akan tumbuh 30%, dengan laba bersih diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan melebihi 50% dibandingkan tahun 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910/purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645/ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement