Produksi Naik, Emiten Sarung Tangan MARK Bidik Pendapatan Rp800 Miliar

JAKARTA – Emiten sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) memproyeksi tahun 2024 menjadi titik balik naiknya produksi global. Hal ini sejalan dengan riset yang di keluarkan oleh Asosiasi Produsen Sarung Tangan Malaysia (Margama).

BACA JUGA: BEI Catat 3 Aksi Emiten Hari Ini

Margama menyebut, oversupply persediaan sarung tangan akan berangsur habis dan kebutuhan akan sarung tangan dunia akan mencapai lebih dari 300 miliar pasang. Adapun tingkat pertumbuhan industri diproyeksi mencapai 8%-10% per tahun.

BACA JUGA: BEI Soroti Pergerakan Saham Emiten Dato Sri Tahir

Dengan peluang tersebut, Direktur Utama MARK Ridwan Goh memperkirakan total pendapatan MARK akan ikut naik sebesar Rp800 miliar. Sementara laba bersih diproyeksikan sebesar Rp250 miliar.

Manajemen memperkirakan pendapatan MARK pada 2024 akan tumbuh 30%, dengan laba bersih diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan melebihi 50% dibandingkan tahun 2023.