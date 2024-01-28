Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga BBM di Seluruh SPBU Pertamina 28 Januari 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:28 WIB
Update Harga BBM di Seluruh SPBU Pertamina 28 Januari 2024
Harga BBM Pertamina hari ini (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Update harga BBM di seluruh SPBU PT Pertamina (Persero) 28 Januari 2024. Pertamina telah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per 1 Januari 2024. Penurunan harga itu berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah Jawa, Pertamax akan disesuaikan menjadi Rp12.950 per liter dari Rp 13.350, Pertamax Green 95 menjadi Rp13.900 dari Rp14.900 perliter, Pertamax Turbo menjadi Rp14.400 dari Rp15.350 per liter, Dexlite menjadi Rp14.550 dari Rp15.550 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp15.100 dari Rp16.200 per liter.

"Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen," jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangan resminya.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU Seluruh Indonesia, hari ini, Minggu (28/1/2024):

Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

