Segini Perbandingan Gaji Sri Mulyani saat Bekerja di World Bank dan Menkeu, Bagai Langit dan Bumi

JAKARTA - Segini perbandingan gaji Sri Mulyani saat bekerja di World Bank dan Menkeu bagai langit dan bumi. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini merupakan lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Illinois.

Dengan lulusan itu beberapa pengalaman bekerjanya cukup hebat salah satunya menjadi Menteri Keuangan serta Managing Director and Chief Operating Officer atau Direktur Pelaksana di World Bank.

Sayang, kedua pekerjaan ini sangat berbeda baik dari tugas maupun gajinya. Lantas berapa penghasilannya?

Segini perbandingan gaji Sri Mulyani saat bekerja di World Bank dan Menkeu bagai langit dan bumi:

- Gaji di World Bank

Sri Mulyani yang merupakan orang kedua paling berpengaruh di World Bank saat masuk tahun 2010. Berdasarkan publikasi World Bank untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015, dia mendapatkan total gaji USD630.175 per tahun, atau Rp9,9 miliar (kurs Rp15.800 per USD) per tahun.

Artinya, Sri Mulyani mendapatkan gaji sekira Rp687,5 juta tiap bulan.Lalu ada tambahan dana pensiun sebesar USD120.566 serta bonus dan remunerasi sekira USD99.659.