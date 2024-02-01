Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS: Emas dan Harga Rumah Biang Kerok Inflasi Januari 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |13:36 WIB
BPS: Emas dan Harga Rumah Biang Kerok Inflasi Januari 2024
Biang Kerok Inflasi Januari 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2024 yang sebesar 0,04% (month-to-month/mtm).

“Inflasi pada Januari 2024 secara dominan didorong oleh inflasi komponen inti yang mengalami inflasi 0,20 persen dan andil 0,13 persen terhadap inflasi. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dikutip Antara, Kamis (1/2/2024).

Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,48 persen dengan andil deflasi 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin.

Sedangkan inflasi komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,01 persen dengan andil yang sangat kecil. Komoditas yang berkontribusi adalah tomat, bawang merah dan beras.

Menurut Amalia, data historis menunjukkan selalu terjadi inflasi pada Januari selama lima tahun terakhir. Komoditas utama penyebab inflasi Januari cenderung didominasi oleh sejumlah komoditas pangan bergejolak.

