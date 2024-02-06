Mau Tahu Peruntungan di Tahun Naga Kayu? Simak di IG Live MNC Asset X Jenie Kumala

JAKARTA - Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili jatuh pada 10 Februari 2024. Berdasarkan kalender China, tahun ini memasuki tahun Naga dengan elemen kayu. Naga juga dikenal karena wibawa, karisma, kecerdasan, dan kekuatannya. Naga bisa melakukan perubahan besar jika sudah memantapkan niat.

Umum rasanya masyarakat saat mendekati tahun baru Imlek selalu mencari tahu tentang peruntungan shio nya masing-masing, baik dari artikel maupun sosial media.

Khususnya pada bidang finansial, akan ada banyak ramalan-ramalan tentang keberuntungan, bagaimana perencanaan anggaran yang baik pada tahun tersebut, maupun saran-saran agar tidak terjebak dalam kondisi finansial yang buruk.

Menanggapi hal ini PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melalui unit bisnis MNC Asset Management (MNC AM) akan berkolaborasi dalam program OBRAL (Obrolan Seputar Finansial) dengan Jenie Kumala Dewi yang merupakan seorang ahli Feng Shui yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Tema OBRAL kali ini akan mengusung “Tahun Naga Kayu, Cuan atau Bo Cuan?” melalui IG Live pada hari Selasa, 6 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

Ahli Feng Shui Jenie Kumala mengungkapkan,”Naga sendiri melambangkan kekuatan perubahan, pembaharuan nasib baik, dan kesuksesan, sehingga bisa dibilang tahun 2024 ini merupakan tahun yang baik. Namun perlu diperhatikan juga hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi tahun Naga Kayu ini,” ujar Jenie.