Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Tahu Peruntungan di Tahun Naga Kayu? Simak di IG Live MNC Asset X Jenie Kumala

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |13:31 WIB
Mau Tahu Peruntungan di Tahun Naga Kayu? Simak di IG Live MNC Asset X Jenie Kumala
MNC Asset Management. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili jatuh pada 10 Februari 2024. Berdasarkan kalender China, tahun ini memasuki tahun Naga dengan elemen kayu. Naga juga dikenal karena wibawa, karisma, kecerdasan, dan kekuatannya. Naga bisa melakukan perubahan besar jika sudah memantapkan niat.

Umum rasanya masyarakat saat mendekati tahun baru Imlek selalu mencari tahu tentang peruntungan shio nya masing-masing, baik dari artikel maupun sosial media.

Khususnya pada bidang finansial, akan ada banyak ramalan-ramalan tentang keberuntungan, bagaimana perencanaan anggaran yang baik pada tahun tersebut, maupun saran-saran agar tidak terjebak dalam kondisi finansial yang buruk.

Menanggapi hal ini PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melalui unit bisnis MNC Asset Management (MNC AM) akan berkolaborasi dalam program OBRAL (Obrolan Seputar Finansial) dengan Jenie Kumala Dewi yang merupakan seorang ahli Feng Shui yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Tema OBRAL kali ini akan mengusung “Tahun Naga Kayu, Cuan atau Bo Cuan?” melalui IG Live pada hari Selasa, 6 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

Ahli Feng Shui Jenie Kumala mengungkapkan,”Naga sendiri melambangkan kekuatan perubahan, pembaharuan nasib baik, dan kesuksesan, sehingga bisa dibilang tahun 2024 ini merupakan tahun yang baik. Namun perlu diperhatikan juga hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi tahun Naga Kayu ini,” ujar Jenie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653/mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement