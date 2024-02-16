Belajar Analisis Saham, Cek Jadwal MNCS Webinar Series Understanding Stock Analysis

JAKARTA - MNC Sekuritas bakal memberikan edukasi analisis saham. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Teknik analisis saham dalam pasar modal sangat penting dipelajari untuk meningkatkan potensi keuntungan. Jenis analisis saham yang dapat Anda gunakan adalah analisis fundamental dan analisis teknikal.

Kedua analisis ini saling berkaitan dan dapat digunakan untuk memprediksi arah harga suatu saham berdasarkan grafik dan beberapa indikator tertentu. Bagi para investor atau trader saham, tindakan untuk menjual, membeli, ataupun menahan (hold) saham yang dimilikinya tentu dilakukan setelah ada pertimbangan yang matang.

Fundamental merupakan faktor-faktor di perusahaan, yang memengaruhi pergerakan saham tersebut, sedangkan teknikal fokus pada data pasar saham sebelumnya, harga terkini, serta volume dari saham tersebut. Lantas, bagaimana cara menggunakan kedua analisis tersebut?