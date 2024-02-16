Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Asuransi Ini Beri Stabilitas Industri Telekomunikasi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |22:10 WIB
Asuransi Ini Beri Stabilitas Industri Telekomunikasi
Asuransi Satelit untuk Industri Telekomunikasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Telekomunikasi selama ini menjadi tulang punggung bagi kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia. Akan tetapi di balik jaringan dan kecepatan komunikasi yang saat ini dirasakan, terdapat teknologi pendukung yang yaitu teknologi satelit.

Satelit memainkan peran yang krusial dalam menyediakan konektivitas yang andal sehingga mampu menghubungkan seluruh negeri. Dalam perjalanan untuk memajukan telekomunikasi, hadirnya satelit membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan.

Risiko-risiko seperti kegagalan peluncuran, kerusakan selama operasi, atau bahkan risiko tanggung gugat yang dapat menghambat kelancaran misi satelit. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan solusi yang tangguh yaitu Asuransi Satelit.

“Kehadiran asuransi satelit menjadi sangat penting, karena tidak hanya memberikan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi, tetapi juga memberikan kedamaian pikiran kepada pemangku kepentingan bahwa project yang dijalankan telah terjamin,” kata Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Asuransi satelit mampu memberikan stabilitas dan keberlanjutan bagi kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia. Hal ini yang membuat Asuransi Jasindo menyediakan produk Asuransi Satelit komprehensif yang dapat memberikan perlindungan:

Halaman:
1 2
