IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.352

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke menguat 55,89 poin atau 0,77% ke level 7.352 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (20/2/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 274 saham menguat, 245 saham melemah dan 243 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,6 triliun dari 14,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,89% ke 1.007,134, indeks JII menguat 0,59% ke 523,714, indeks IDX30 menguat 0,8% ke 512,063 dan indeks MNC36 menguat 0,95% ke 383,923.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni barang baku 0,33%, industri 0,7%, non siklikal 0,41%, keuangan 0,57%, teknologi 0,39%, transportasi 0,48%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,74%, siklikal 1,02%, kesehatan 0,01%, dan transportasi 0,48%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) naik 34,12% ke Rp114, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) naik 24,75% ke Rp630 dan saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 20,00% ke Rp180.