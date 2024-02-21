Wapres ke AHY: Berantas Mafia Tanah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik untuk memberantas mafia tanah hingga masalah sertifikat ganda.

“Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus di (selesaikan), yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang menjadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan. Supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya. Supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa kedepan itu,” ujar Wapres dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sebelumnya, AHY yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL,” ungkapnya.

BACA JUGA: Wapres Maruf Hadiri Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY di Istana Negara

AHY memastikan meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN. “Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik,” jelasnya.