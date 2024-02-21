Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wapres ke AHY: Berantas Mafia Tanah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |18:14 WIB
Wapres ke AHY: Berantas Mafia Tanah
Wapres Maruf Amin beri pesan ke Menteri ATR AHY (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik untuk memberantas mafia tanah hingga masalah sertifikat ganda.

“Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus di (selesaikan), yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang menjadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan. Supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya. Supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa kedepan itu,” ujar Wapres dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sebelumnya, AHY yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL,” ungkapnya.

AHY memastikan meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN. “Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/470/3183981/mafia_tanah-OLSr_large.png
Nusron Sebut Mafia Tanah Masih Ada Sampai Kiamat, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/320/3075220/beri-sinyal-haru-pamit-mundur-menteri-ahy-pengumuman-resmi-dari-bapak-prabowo-1d8iJhkmIy.jpg
Beri Sinyal Haru Pamit Mundur, Menteri AHY: Pengumuman Resmi dari Bapak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/320/3075206/di-penghujung-jabatan-ahy-tetap-fokus-gebuk-gebuk-mafia-tanah-XWOv4wMF72.jpg
Di Penghujung Jabatan, AHY Tetap Fokus Gebuk-Gebuk Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3065169/mafia-tanah-bikin-kepercayaan-investor-hilang-lebih-pilih-ke-vietnam-hingga-thailand-Q4zgR1NOG8.jpg
Mafia Tanah Bikin Kepercayaan Investor Hilang, Lebih Pilih ke Vietnam hingga Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035630/4-fakta-mafia-tanah-berulah-hingga-rugikan-negara-triliunan-rupiah-ld7HHmY7XU.png
4 Fakta Mafia Tanah Berulah hingga Rugikan Negara Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/470/3035317/masalah-pertanahan-paling-banyak-terjadi-di-jawa-tengah-ahy-singgung-rugi-rp3-4-triliun-tIlm6DJId3.png
Masalah Pertanahan Paling Banyak Terjadi di Jawa Tengah, AHY Singgung Rugi Rp3,4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement