HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Daftar Beras Termahal di Indonesia

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |04:16 WIB
Berikut Daftar Beras Termahal di Indonesia
Beras Termahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beras saat ini memiliki harga yang tinggi namun berkualitas, selain memiliki kandungan gizi yang tinggi, proses produksinya juga melibatkan teknologi canggih yang modern dan panjang.

Saat ini, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan di berbagai daerah. Harga beras premium per hari ini mencapai Rp14.400 per kilogramnya.

Peningkatan ini memicu protes dari masyarakat dan membuat Bulog, Badan Urusan Logistik, segera mengambil langkah untuk memastikan stok beras agar tetap aman.

Berikut daftar beras termahal di Dunia. tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami kenaikan harga beras, ternyata masih banyak beras di dunia ini yang harganya jauh lebih mahal sebagai berikut.

1. Pinipig

Beras Pinipig berasal dari negara Filipina dikenal dengan nama Tropics Toasted Young Rice karena merupakan salah satu jenis nasi khas yang banyak ditemukan di daerah tropis.

