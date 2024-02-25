Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Profil Calon Emiten Satu Visi Putra (VISI) yang Listing Pekan Depan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |19:10 WIB
Profil Calon Emiten Satu Visi Putra (VISI) yang Listing Pekan Depan
VISI bakal IPO pekan depan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Profil calon emiten PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) yang listing pekan depan. VISI akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Februari 2024.

Memakai kode VISI, perseroan menawarkan harga perdana Rp120 per saham. Sebagai perusahaan tercatat ke-19 tahun ini, VISI merupakan perusahaan perdagangan bahan advertising dan printing mencakup banner, display, tinta, dan PVC Board. Sesuai akta, perseroan didirikan pada 14 Februari 2018, yang baru mendapat akta penedirian pada 31 Desember 2021.

Mengutip prospektus, Minggu (25/2/2024), perseroan merupakan pemasok (supplier) bagi distributor-distributor digital printing. Bahan baku diambil melalui impor produk dari sejumlah pabrikan dari China.

“Perseroan melakukan impor barang melalui Pelabuhan Surabaya dan Jakarta yang kemudian disalurkan menuju ke 11 (sebelas) gudang penyimpanan yang terletak di Bekasi dan Surabaya,” kata manajemen dalam prospektus.

Lebih detil, 11 gudang penyimpanan yang dikuasai perseroan memiliki luas total 9.354M² yang terletak di Surabaya sebanyak 5 (lima) gudang, dan Bekasi 1 (satu) gudang. Sedangkan sebagai sarana logistik Perseroan mengoperasikan tiga belas mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor.

Untuk diketahui, sistem pencetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset.

Halaman:
1 2
