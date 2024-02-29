Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Dear Mahasiswa, Ini Pentingnya Investasi di Pasar Modal

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:58 WIB
Dear Mahasiswa, Ini Pentingnya Investasi di Pasar Modal
Ini pentingnya investasi di pasar modal (Foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) memberikan edukasi dan literasi kelas ribuan mahasiswa di Malang, dalam bentuk seminar pasar modal. Seminar pasar modal ini sendiri diadakan di Universitas Brawijaya (UB), yang diikuti beberapa perusahaan penyedia investasi dan reksa dana, termasuk di antaranya MNC Asset Management.

Dewan Eksekutif APRDI Mauldy R. Makmur menyatakan, pihaknya turut bertanggung jawab untuk mengenalkan sejak dini investasi kepada para mahasiswa dan generasi muda di Malang. Makanya ia juga mengundang beberapa perusahaan penyedia investasi dan reksa dana, untuk sama-sama mengedukasi investasi yang legal.

"APRDI ikut berperan serta ikut mengenalkan sejak dini investasi kepada para mahasiswa, salah satunya yang kami edukasi juga mengenai reksa dana, literasi adalah satu cara bertahan dari investasi ilegal, untuk itu mereka harus merasakan untuk mulai investasi," ungkap Mauldy R. Makmur, dalam pemaparannya dalam 'Seminar Pasar Modal', Kamis (29/2/2024) di Gedung Samantha Krida, UB, Malang.

Edukasi dan literasi ini disebut Mauldy menjadi hal penting di tengahnya banyak pihak-pihak yang menawarkan investasi di pasar modal, termasuk beberapa pelaku investasi yang masih ilegal. Maka ia menawarkan alternatif investasi reksa dana kepada para mahasiswa, untuk belajar di awal.

"Kita siapkan dari teman-teman di sini, untuk melakukan inklusi untuk mahasiswa ini. Semoga dengan cara ini literasi dan inklusi mereka akan menjadi investor awal, yang cerdas yang bisa melakukan investasi dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anthonius Hari P. mengungkap, ada banyak peluang investasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sebab saat ini investasi lebih fleksibel, bersifat sustainable atau berkelanjutan, serta banyak macam dari investasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184538/mnc_asset_management-UowY_large.jpg
MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement