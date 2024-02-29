Dear Mahasiswa, Ini Pentingnya Investasi di Pasar Modal

MALANG - Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) memberikan edukasi dan literasi kelas ribuan mahasiswa di Malang, dalam bentuk seminar pasar modal. Seminar pasar modal ini sendiri diadakan di Universitas Brawijaya (UB), yang diikuti beberapa perusahaan penyedia investasi dan reksa dana, termasuk di antaranya MNC Asset Management.

Dewan Eksekutif APRDI Mauldy R. Makmur menyatakan, pihaknya turut bertanggung jawab untuk mengenalkan sejak dini investasi kepada para mahasiswa dan generasi muda di Malang. Makanya ia juga mengundang beberapa perusahaan penyedia investasi dan reksa dana, untuk sama-sama mengedukasi investasi yang legal.

"APRDI ikut berperan serta ikut mengenalkan sejak dini investasi kepada para mahasiswa, salah satunya yang kami edukasi juga mengenai reksa dana, literasi adalah satu cara bertahan dari investasi ilegal, untuk itu mereka harus merasakan untuk mulai investasi," ungkap Mauldy R. Makmur, dalam pemaparannya dalam 'Seminar Pasar Modal', Kamis (29/2/2024) di Gedung Samantha Krida, UB, Malang.

Edukasi dan literasi ini disebut Mauldy menjadi hal penting di tengahnya banyak pihak-pihak yang menawarkan investasi di pasar modal, termasuk beberapa pelaku investasi yang masih ilegal. Maka ia menawarkan alternatif investasi reksa dana kepada para mahasiswa, untuk belajar di awal.

"Kita siapkan dari teman-teman di sini, untuk melakukan inklusi untuk mahasiswa ini. Semoga dengan cara ini literasi dan inklusi mereka akan menjadi investor awal, yang cerdas yang bisa melakukan investasi dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anthonius Hari P. mengungkap, ada banyak peluang investasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sebab saat ini investasi lebih fleksibel, bersifat sustainable atau berkelanjutan, serta banyak macam dari investasi.