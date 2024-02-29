Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Asset Dukung Edukasi Investasi Keuangan dan Pasar Modal Bagi Mahasiswa di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:16 WIB
MNC Asset Dukung Edukasi Investasi Keuangan dan Pasar Modal Bagi Mahasiswa di Malang
MNC Asset Management gelar seminar literasi pasar modal (Foto: MNC)
A
A
A

 

MALANG - MNC Asset Management menyebut pentingnya literasi dan edukasi mengenai investasi keuangan yang aman bagi para mahasiswa dan generasi muda. Sebab selama ini banyak beredar perusahaan penyedia investasi yang ternyata bodong ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Makanya MNC Asset Management terpanggil ketika Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi (APRDI) mengundang berpatisipasi dalam Seminar Pasar Modal, di Universitas Brawijaya (UB) Malang, pada Kamis (29/2/2024).

Branch Manager MNC Asset Management Surabaya Rezha Pahlevi menyebut, pihaknya mengapresiasi langkah dari APRDI dan OJK untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, serta generasi muda di Kota Malang. Apalagi sudah banyak kasus para mahasiswa yang terjerat investasi bodong, sehingga membuat dana yang diinvestasikan tidak kembali.

"Ini kan targetnya di universitas dan mahasiswa ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan dunia investasi. Jadi bidang investasi sangat banyak, kita harus bisa memilah - memilih mana yang benar, dan mana yang salah, atau investasi bodong," ujar Rezha Pahlevi, di Gedung Samantha Krida, UB, Malang, Kamis (29/2/2024).

Edukasi akan investasi keuangan yang aman dan bijak, menjadi penting di saat ini. Hal ini juga sesuai misi dari MNC Asset Management untuk bisa turut serta mengedukasi masyarakat luas, tak terkecuali kalangan mahasiswa.

"Karena edukasi - edukasi seminar sangat diperlukan, dan memang harus rutin dilakukan untuk membantu masyarakat mulai mahasiswa, sampai berikutnya agar bisa memilih cerdas berinvestasi sejak dini," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184538/mnc_asset_management-UowY_large.jpg
MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement