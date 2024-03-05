Akuisisi Tambang, Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Kantongi Pendanaan Rp3,5 Triliun

JAKARTA – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengantongi fasilitas Pinjaman Term Loan dan Revolving Sindikasi senilai Rp3,5 triliun. Pendanaan ini akan memperkuat modal kerja, pembiayaan dan pemeliharaan aset, serta menyelesaikan akusisi beberapa perusahaan tambang.

Chief Financial Officer Petrindo Kartika Hendrawan mengatakan, akuisisi perusahaan tambang antara lain PT Multi Tambangjaya Utama, PT Borneo Bangun Banua Bestari, dan PT Borneo Bangun Banua.

“Kami menyambut baik fasilitas yang diberikan oleh para mitra lender kami yang didasarkan pada kepercayaan kuat terhadap strategi pertumbuhan Petrindo dalam memperluas jaringan usaha yang berkelanjutan dengan selalu mengedepankan asas Good Corporate Governance dan best practices di industri kami,” kata dia, Selasa (5/3/2024).