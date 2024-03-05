Presiden Tegaskan Tak Ada Kenaikan Harga BBM

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membantah kenaikan harga BBM. Walaupun begitu, Jokowi tetap meminta kepada pihak Pertamina untuk menjelaskan hal tersebut.

"Tidak (naik BBM). Tapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” bantah Jokowi dalam keterangannya, Senin, 4 Maret 2024.

Meskipun demikian, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci kebijakan tersebut akan dilakukan sampai batas waktu kapan. Dirinya hanya menyebut bahwa permasalahan akan disampaikan lebih lanjut oleh kementerian terkait.

"Soal BBM nanti biar pak Menko yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan," kata Jokowi.

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang paripurna kabinet Senin, 26 Februari 2024.

"Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.