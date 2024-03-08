Ternyata Segini Kekayaan Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

JAKARTA - Mira Hayati kembali viral setelah dirinya menyawer Ahmad Dhani. Padahal, sebelumnya Mira juga pernah viral karena pernah membeli tas Emas senilai Rp500 juta.

Karena hal tersebut, membuat perhatian publik terkait sumber kekayaan Mira yang dikenal tak pernah habis. Berdasarkan rangkuman Okezone, Rabu, 6 Maret 2024, Mira Hayati merupakan seorang CEO dan Owner dari brand MH Miracle Whitening Skin. Brand tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang skincare.

MH Miracle Whitening Skin memiliki reseller hingga mencapai ribuan yang berada di seluruh Indonesia. Hasilnya, brand tersebut mendapatkan omzet penjualan sebesar Rp10 miliar per bulan.

Padahal, pada tahun sebelumnya Mira bisa meraup omset hingga mencapai Rp3 miliar per bulan.

Selain sebagai owner skincare, Mira juga merupakan seorang TikToker dan pengusaha asal Makassar. Mira juga sempat menjadi Penyanyi dangdut sejak masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD).