Mubadala Energy Terus Ekplorasi Migas di Perairan Andaman

MEDAN - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy dan Harbour Energy terus melakukan eksplorasi migas di perairan Andaman. Hal ini mendapat dukungan dari Jurnalis Aceh dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin dan Kepala Dinas ESDM Aceh menyatakan dukungan tersebut pada diskusi Sinergi Bersama Media Aceh di Medan, Sumatra Utara.

"Kita akan mendukung kegiatan ekplorasi hulu migas yang dilakukan dan kami berharap kegiatan hulu migas di perairan Andaman berjalan lancar sehingga dapat berdampak positif bagi rakyat Aceh,” kata Nasir Nurdin yang juga Pemred Portal Nusa, Minggu (10/3/2024).

Selain itu, PWI Aceh juga mengusulkan agar jurnalis-jurnalis Aceh diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait Industri Hulu Migas (IHM) agar bisa lebih memahami istilah-istilah IHM.

"Bentuk pemahaman dapat berupa pelatihan atau uji kompetensi wartawan, sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan yang mengakibatkan kesalahpahaman atau mispersepsi dikarenakan istilah-istilah di industri hulu migas yang sangat teknis dan berbeda dengan tulisan jurnalistik pada umumnya," kata Nasir.

Nasir Nurdin mengusulkan pembentukan Forum Jurnalis Migas Aceh untuk lebih memudahkan kordinasi antara SKK Migas, KKKS dan jurnalis Aceh.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh, Ir. Mahdinur, MM mengatakan pihaknya juga mendukung kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh KKKS Mubadala Energy dan Harbour Energy di perairan Andaman.

"Dinas ESDM Provinsi Aceh akan terus memantau kegiatan yang dilakukan oleh KKKS yang melakukan ekplorasi," kata Mahdinur kepada wartawan.