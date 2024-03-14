Raup Laba Rp2,5 Triliun di 2023, Pertamina Geothermal (PGEO) Janji Tebar Dividen

JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan membagikan dividen tahun ini. Dividen yang dibagikan berdasarkan kinerja PGEO pada 2023.

“Iya ada (dividen) untuk tahun ini, berdasarkan performance tahun lalu,” kata Direktur Keuangan PGEO, Yurizki Rio dalam Media Gathering di Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

Melansir laporan keuangan, PGEO pada 2023 mencatatkan laba bersih sebesar USD163,59 juta atau setara Rp2,53 triliun, meningkat signifikan sebesar 28.47% dari tahun 2022 yang sebesar USD127,32 juta. Sementara itu, pendapatan pada tahun 2023 mencapai USD 406,29 juta, naik dari USD386,07 juta pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, penjualan perseroan juga mengalami peningkatan dengan kontribusi utama berasal dari area Kamojang sebesar USD151,51 juta, diikuti secara berurutan oleh Ulubelu sebesar USD120,18 juta, area Lahendong sebesar USD83,88 juta, area Lumut Balai USD41,32 juta, dan area Karaha dengan USD 9,38 juta.

“Keputusan pembagian dividennya nanti setelah RUPS, rencananya akhir Mei,” imbuh Yurizki.