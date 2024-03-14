Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Raup Laba Rp2,5 Triliun di 2023, Pertamina Geothermal (PGEO) Janji Tebar Dividen

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |17:22 WIB
Raup Laba Rp2,5 Triliun di 2023, Pertamina Geothermal (PGEO) Janji Tebar Dividen
Laba PGEO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) akan membagikan dividen tahun ini. Dividen yang dibagikan berdasarkan kinerja PGEO pada 2023.

“Iya ada (dividen) untuk tahun ini, berdasarkan performance tahun lalu,” kata Direktur Keuangan PGEO, Yurizki Rio dalam Media Gathering di Jakarta pada Kamis (14/3/2024).

Melansir laporan keuangan, PGEO pada 2023 mencatatkan laba bersih sebesar USD163,59 juta atau setara Rp2,53 triliun, meningkat signifikan sebesar 28.47% dari tahun 2022 yang sebesar USD127,32 juta. Sementara itu, pendapatan pada tahun 2023 mencapai USD 406,29 juta, naik dari USD386,07 juta pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, penjualan perseroan juga mengalami peningkatan dengan kontribusi utama berasal dari area Kamojang sebesar USD151,51 juta, diikuti secara berurutan oleh Ulubelu sebesar USD120,18 juta, area Lahendong sebesar USD83,88 juta, area Lumut Balai USD41,32 juta, dan area Karaha dengan USD 9,38 juta.

“Keputusan pembagian dividennya nanti setelah RUPS, rencananya akhir Mei,” imbuh Yurizki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement