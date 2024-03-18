Inul Daratista Belanja Tembus Rp100 Juta

JAKARTA - Salah satu pedangdut ternama di Indonesian, Inul Daratista mengabiskan Rp100 juta dalam sekali belanja. Hal ini sempat ramai setelah ada seorang karyawan yang memperlihatkan bill belanjaan Inul.

Dilansir dari akun @winaaaa6, salah satu karyawan dari pusat perbelanjaan Ramayana, Senin (18/3/2024), terdapat sebuah unggah yang menunjukkan bill belanjaan milik Inul Daratista.

Dalam unggahan tersebut, Wina menuliskan apresiasinya terhadap belanjaan milik Inul yang dianggap cukup dahsyat. "Wah dahsyat banget bunda ratu belanjanya," kata Wina dalam postingan tersebut.

Wina juga mengungkapkan rasa bahagianya akibat dari belanjaan yang mencapai Rp100 juta. Pasalnya, hal tersebut akan membuat para karyawan mendapatkan bonus.

"Auto turun bonus," imbuhnya.

Selain itu, terdapat sebuah gambar yang memperlihatkan Inul yang tengah memborong banyak sekali barang. Inul juga membeli 24 celana Jeans dengan total harga Rp1,2 juta.