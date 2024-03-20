Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat pada Level 7.400

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |07:25 WIB
IHSG Diprediksi Menguat pada Level 7.400
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat di kisaran 7.270 – 7.400 pada sepanjang perdagangan hari ini, Rabu (20/3/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, sudah ada upaya penahanan IHSG di atas MA20, namun secara teknikal masih memberikan arah melemah.

"Posisi candlestick IHSG berada di tengah-tengah MA5 dan MA20. Pada kondisi ini metode trend following belum bisa memberikan akurasi yang tinggi, karena masih memperlihatkan posisi IHSG yang jenuh dan psikologis pelaku pasar yang konservatif seperti menanti kepastian dari pasar," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, nilai transaksi pada perdagangan kemarin terbilang bagus, dimana tidak ada kenaikan signifikan namun juga menurun.

"Berada di area rata-rata sehingga memberikan indikasi adanya aksi beli yang cukup besar mengimbangi tekanan jual," katanya.BACA JUGA:

Secara analisis teknikal, IHSG berada di tengah-tengah MA5 dan MA20, posisi jenuh dan belum bisa dikatakan apakah tren IHSG akan menurun maupun melanjutkan penguatan.

Halaman:
1 2
