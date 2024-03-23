Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berkah MNC Group Buka Puasa Bareng Anak Yatim

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |07:32 WIB
Berkah MNC Group Buka Puasa Bareng Anak Yatim
MNC Asia Holding dan MNC Kapital Gelar Buka Puasa Bersama. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar buka puasa dengan puluhan anak yatim dari Hamka Foundation, Jumat 22 Maret 2024.

Tak hanya buka puasa bersama, MNC Group juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Santunan itu berupa perlengkapan sekolah dasar.

Merespon tindakan sosial tersebut, Ustadz Dudu Lukmanul Hakim menilai sikap MNC Group merupakan tindakan ‘keren’.Menurutnya, makna hidup sesungguhnya bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, namun sejauh mana orang berbagi terhadap orang lain.

“Maka hidup itu bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi sejauh mana kita berbagi dengan saudara-saudara kita,” ucap Dudu Lukmanul Hakim saat ditemui di MNC Bank Tower, Jumat (22/3/2024).

“Maka alhamdulillah di sore yang mubarokah ini saya rasa MNC keren, alhamdulillah bisa berbagi dengan anak-anak yatim dan yatim piatu, semoga menjadi berkah bagi kita semua,” paparnya.

Senada, Direktur Utama MNC Kapital Indonesia, Yudi Hamka, memastikan MNC Group tetap menjadi pondasi dan berkontribusi untuk masyarakat luas. Bahkan, peran besar perusahaan di sektor sosial terus diperluas lagi kedepannya.

Halaman:
1 2
