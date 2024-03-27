Korban Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Dapat Santunan? Ini Penjelasan Jasa Raharja

JAKARTA - PT Jasa Raharja (Persero) masih melakukan verifikasi kepada korban kecelakaan beruntun di Gerbang Tol (GT) Halim Utama arah Bekasi menuju Jakarta. Insiden itu yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi pada Rabu (27/3/2024) pagi.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, menyatakan sebelum pihaknya memberikan santunan kepada korban kecelakaan, tahapan awal yang dilakukan adalah verifikasi terhadap korban melalui laporan kepolisian setempat.

“Kita lagi melakukan verifikasi dulu kan. Hari ini tadi saya juga belum selesai. Selalu setiap kecelakaan seperti itu, dipastikan laporan kepolisian, dari pihak kepolisian,” ujar Rivan saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (27/3/2024).

Menurutnya, bila kecelakaan beruntun di GT Halim Utama bukan kecelakaan lalu lintas (laka) tunggal, maka korban berhak mendapat santunan dari Jasa Raharja.

Adapun, proses verifikasi tak akan memakan waktu lama. Rivan memastikan, jika para korban berhak mendapatkan santunan, pihaknya akan langsung mencairkan kewajiban tersebut.