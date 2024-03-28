JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Mulai dari TDPM, WOMF, BBRI hingga BMRI.
Mengutip informasi saham BEI, Kamis (28/3/2024), aksi emiten di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.
Berikut daftar aksi emiten hari ini:
1. TDPM
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Tridomain Performance Materials Tbk di Grand Sahid Jaya Hotel , JL Jend Sudirman Kav.86, Jakarta
2. WOMF
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta 10270