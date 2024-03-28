Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

20 Aksi Emiten Hari Ini Jelang Libur Panjang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:01 WIB
20 Aksi Emiten Hari Ini Jelang Libur Panjang
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Mulai dari TDPM, WOMF, BBRI hingga BMRI.

Mengutip informasi saham BEI, Kamis (28/3/2024), aksi emiten di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.

Berikut daftar aksi emiten hari ini:

1. TDPM

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Tridomain Performance Materials Tbk di Grand Sahid Jaya Hotel , JL Jend Sudirman Kav.86, Jakarta

2. WOMF

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta 10270

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement