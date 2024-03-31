Harga BBM April 2024 Tidak Naik?

JAKARTA - Harga BBM Non Subsidi bulan April 2024 tidak ada perubahan. PT Pertamina (Persero) juga mengatakan tetap mengikuti arahan dari pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi nya hingga Juni 2024.

Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM, berbeda dengan kompetitor lainnya seperti Shell, Vivo hingga BP AKR yang menaikkan harga BBM miliknya. Biasanya setiap bulan, badan usaha melakukan penyesuaian harga BBM dengan mempertimbangkan beberapa faktor, utamanya pergerakan harga minyak dunia.

Menurut sumber Okezone, Pertamina tidak akan menaikkan harga BBM pada April 2024. Hal ini sesuai arahan dari pemerintah.

"Kita ikuti arahan pemerintah, harga BBM pada April tidak naik," kata sumber tersebut, Jakarta.