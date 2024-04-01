JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten di awal April 2024. Di antaranya, ARKO, HAIS, KRAS hingga ESSA.
Mengutip informasi saham BEI, Senin (1/4/2024), aksi emiten yang disampaik di antaranya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. ARKO
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Arkora Hydro Tbk.
2. HAIS
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Hasnur Internasional Shipping Tbk di Soehana Hall, Gedung The Energy. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. BNII
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bank Maybank Indonesia Tbk di
Function Room Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270.
4. KRAS
Pemberitahuan RUPS Rencana Krakatau Steel (Persero) Tbk.
5. ADHI
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Gedung MTH 27 Office Suites.