9 Aksi Emiten di Awal April 2024

Senin, 01 April 2024

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten di awal April 2024. Di antaranya, ARKO, HAIS, KRAS hingga ESSA.

Mengutip informasi saham BEI, Senin (1/4/2024), aksi emiten yang disampaik di antaranya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. ARKO

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Arkora Hydro Tbk.

2. HAIS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Hasnur Internasional Shipping Tbk di Soehana Hall, Gedung The Energy. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

3. BNII

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bank Maybank Indonesia Tbk di

Function Room Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270.

4. KRAS

Pemberitahuan RUPS Rencana Krakatau Steel (Persero) Tbk.

5. ADHI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Gedung MTH 27 Office Suites.