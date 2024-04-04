IHSG Ditutup Menguat 1,2% ke 7.254

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 87,55 poin atau 1,22% ke level 7.254 pada sesi terakhir perdagangan pada hari ini, Kamis (4/4/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 380 saham menguat, 219 saham melemah dan 192 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,0 triliun dari 14,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,45% ke 967,765, indeks JII naik 1,12% ke 536,344, indeks IDX30 naik 1,28% ke 490,373 dan indeks MNC36 naik 1,3% ke 370,262.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni barang baku 2,93%, non siklikal 0,2%, siklikal 0,74%, kesehatan 0,63%, keuangan 0,93%, properti 0,23%, teknologi 0,8%, infrastruktur 1,15%, transportasi 0,56%. Sementara sektor yang melemah hanya energi 0,15% dan industri 0,12%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) naik 23,70% ke Rp214, PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) naik 16,00% ke Rp116 dan saham PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA) naik 13,27% ke Rp555.