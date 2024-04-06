5 Fakta Tol Gratis dan Diskon Tarif 20% untuk Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Pemerintah akan memberikan tarif tol gratis dan diskon 20% bagi pemudik tahun ini. Diskon tarif tol untuk semua golongan kendaraan ini berfungsi untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik dan balik.

Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu (6/4/2024), berikut fakta-fakta terkait tol gratis dan diskon tarif tol untuk mudik lebaran 2024.

1. Prediksi Puncak Arus

Jasa Marga memprediksi pada puncak arus mudik pada H-4 atau pada Sabtu, 6 April 2024, terdapat 259 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta atau meningkat 0,03% terhadap Lebaran 2023 dan meningkat 66,8% terhadap Normal.

Untuk puncak arus balik yaitu pada H+4 atau pada Senin, 15 April 2024, diprediksi terdapat 300 ribu kendaraan kembali ke Jakarta atau meningkat 13,2% terhadap Lebaran 2023 atau meningkat 131% terhadap Normal.

2. Tujuan Diskon Tarif Tol

Pemberian diskon tarif tol 20% untuk mendukung masa mudik Lebaran 2024 merupakan inisiasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Perlu diketahui bahwa diskon tarif adalah inisiasi dari BUJT," kata Kepala BPJT Miftachul Munir dalam Media Gathering Kementerian PUPR di Jakarta.

3. Sumber Diskon Tarif Tol

Munir juga menambahkan, BUJT yang memberikan diskon tarif, bukan pemerintah yang memaksakan. Dengan demikian Kementerian PUPR hanya mengimbau dan BUJT yang memberikan dukungan untuk menyukseskan masa mudik Lebaran 2024 ini.

"Saya lagi menyiapkan surat Bapak Menteri PUPR untuk persetujuan diskon tarif tol, mudah-mudahan sebelum diberlakukan pada besok pagi (Rabu 3 April) surat tersebut sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri PUPR. Jadi kemungkinan spin off dari Hutama Karya yang Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar itu juga akan diberikan diskon tarif 20% jadi menerus dari Jakarta sampai Merak, kemudian dari Merak ke Bakauheni lalu sampai Palembang ke Indralaya-Prabumulih itu yang diberikan diskon tarif," paparnya.

"Saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol," imbuh dia.