Ternyata Ini Alasan Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini ditanya soal belanja bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2024.

Risma mengaku tidak berani mengusulkan BLT El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Risma menjelaskan dia tidak berani mengusulkan BLT El Nino karena tidak tahu kondisi keuangan secara makro di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Iya, kami enggak berani mengusulkan karena kami enggak tahu kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya,” katanya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa bantuan El Nino diputuskan setelah rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri pada tanggal 6 November 2023.