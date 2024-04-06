Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |03:09 WIB
Ternyata Ini Alasan Risma Tak Berani Usulkan BLT El Nino ke Sri Mulyani
Para Menkeu dan Mensos di MK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini ditanya soal belanja bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2024.

Risma mengaku tidak berani mengusulkan BLT El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Risma menjelaskan dia tidak berani mengusulkan BLT El Nino karena tidak tahu kondisi keuangan secara makro di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Iya, kami enggak berani mengusulkan karena kami enggak tahu kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya,” katanya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa bantuan El Nino diputuskan setelah rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri pada tanggal 6 November 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156001/bsu_cair_di_kantor_pos-WlVv_large.jpg
BSU 2025 Rp600.000 Tahap 4 Cair Capai 82,69 Persen, Cek di Pospay dan Bawa KTP ke Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155651/bsu_cair-4x3e_large.jpg
Penyaluran BSU 2025 Rp600.000 Terus Dilakukan, Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155370/bsu_cair_di_kantor_pos-NZk7_large.jpg
Waspada! Link Palsu BSU 2025 Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155117/bsu_cair-cgfs_large.jpg
Hati-Hati! BSU 2025 Tak Dipungut Biaya Sepeser pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154868/bsu_cair-w5ul_large.jpg
5 Fakta BSU 2025 Dikeluhkan Banyak Pekerja karena Belum Juga Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154852/bsu_cair-KIj3_large.jpg
Cek Syaratnya! Berikut Batas Waktu Ambil BSU 2025 Rp600.000 di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement