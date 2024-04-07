Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol Arus Balik Lebaran 2024, Cek Jadwalnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |13:51 WIB
Diskon Tarif Tol Arus Balik Lebaran 2024, Cek Jadwalnya
Diskon Tarif Jalan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Diskon tarif di tol Jakarta-Cikampek (Japek) akan kembali diberlakukan pihak Jasa Marga. Akan tetapi potongan tarif itu baru akan dilakukan pada arus balik 2024.

Marketing & Communication Departement Head Jasa Marga, Faiza, menjelaskan diskon tarif tol mulai diberlakukan pada 17-19 April 2024 di jam 05.00 WIB pagi.

"Untuk diskon tarif tol kami akan berlakukan kembali baik dari Jasa Marga dan juga Badan Usaha Jalan Tol lainnya di sejumlah ruas tol Transjawa pada tanggal 17 April jam 05.00 WIB pagi sampai dengan 19 April jam 05.00 WIB pagi,” ujarnya, Minggu (7/4/2024).

Namun, kata Faiza, tak semua pemudik di tol Jakarta-Cikampek bisa mendapatakan diskon tarif tol tesebut. Adapun besaran diskon tarif tol di arus balik 2024 masih sama dengan sebelumnya yakni 20 persen.

"Diperiode ini yang akan bisa mendapat potongan tarif tol hanya untuk perjalanan menerus dari Semarang menuju Jakarta yang melakukan tapping di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tapping outnya di GT (Gerbang Tol) Cikatama (Cikampek Utama)," jelasnya.

Faiza menjelaskan alasan pihaknya kembali menerapkan diskon tarif tol di arus balik 2024. Ini dipercaya bisa menjadi salah satu solusi mencegah kemacetan panjang di tol Transjawa khususnya du GT Cikatama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement