Diskon Tarif Tol Arus Balik Lebaran 2024, Cek Jadwalnya

KARAWANG - Diskon tarif di tol Jakarta-Cikampek (Japek) akan kembali diberlakukan pihak Jasa Marga. Akan tetapi potongan tarif itu baru akan dilakukan pada arus balik 2024.

Marketing & Communication Departement Head Jasa Marga, Faiza, menjelaskan diskon tarif tol mulai diberlakukan pada 17-19 April 2024 di jam 05.00 WIB pagi.

"Untuk diskon tarif tol kami akan berlakukan kembali baik dari Jasa Marga dan juga Badan Usaha Jalan Tol lainnya di sejumlah ruas tol Transjawa pada tanggal 17 April jam 05.00 WIB pagi sampai dengan 19 April jam 05.00 WIB pagi,” ujarnya, Minggu (7/4/2024).

Namun, kata Faiza, tak semua pemudik di tol Jakarta-Cikampek bisa mendapatakan diskon tarif tol tesebut. Adapun besaran diskon tarif tol di arus balik 2024 masih sama dengan sebelumnya yakni 20 persen.

"Diperiode ini yang akan bisa mendapat potongan tarif tol hanya untuk perjalanan menerus dari Semarang menuju Jakarta yang melakukan tapping di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tapping outnya di GT (Gerbang Tol) Cikatama (Cikampek Utama)," jelasnya.

Faiza menjelaskan alasan pihaknya kembali menerapkan diskon tarif tol di arus balik 2024. Ini dipercaya bisa menjadi salah satu solusi mencegah kemacetan panjang di tol Transjawa khususnya du GT Cikatama.