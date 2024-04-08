Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta BSD dan PIK Jadi PSN, Ternyata Rekomendasi Sandiaga dan Budi Gunadi

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |05:04 WIB
5 Fakta BSD dan PIK Jadi PSN, Ternyata Rekomendasi Sandiaga dan Budi Gunadi
PSN PIK dan BSD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan soal proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024.

Susi menjelaskan, masuknya Proyek PIK 2 ini merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Nah yang PIK itu dari Menteri Parekraf karena itu bagian dari green destination, menyanggah, jadi bukan kawasan PIK itu," tutur Susi ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.

Berikut 5 fakta BSD dan PIK jadi PSN, Senin, (8/4/2024).

1. Alasan PIK jadi PSN

Menurut Susi, hal itu lantaran di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus di jaga kelestariannya. Ia bilang, saat ini proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 juga masih menunggu Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko).

"Yang teman-teman pertanyakan yang PIK itu bukan kawasan (pemukiman) PIK yang dia dari dulu itu, di situ ada yang namanya coastal development (pembangunan pesisir) yang ada mangrovenya, ada green destination lah. Makanya kan gini, 1 PSN itu harus ada 1 rekomendasi khusus dari menteri teknis sesuai sektor dan bidangnya," jelas Susi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171391/menko_ahy-r5pu_large.jpg
Menko AHY Ungkap 5 Strategi RI Jadi Negara Siap Hadapi Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement