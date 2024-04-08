5 Fakta BSD dan PIK Jadi PSN, Ternyata Rekomendasi Sandiaga dan Budi Gunadi

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan soal proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024.

Susi menjelaskan, masuknya Proyek PIK 2 ini merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

BACA JUGA: PIK dan BSD Masuk PSN Atas Rekomendasi Sandiaga dan Menkes

"Nah yang PIK itu dari Menteri Parekraf karena itu bagian dari green destination, menyanggah, jadi bukan kawasan PIK itu," tutur Susi ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.

Berikut 5 fakta BSD dan PIK jadi PSN, Senin, (8/4/2024).

1. Alasan PIK jadi PSN

Menurut Susi, hal itu lantaran di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus di jaga kelestariannya. Ia bilang, saat ini proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 juga masih menunggu Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko).

"Yang teman-teman pertanyakan yang PIK itu bukan kawasan (pemukiman) PIK yang dia dari dulu itu, di situ ada yang namanya coastal development (pembangunan pesisir) yang ada mangrovenya, ada green destination lah. Makanya kan gini, 1 PSN itu harus ada 1 rekomendasi khusus dari menteri teknis sesuai sektor dan bidangnya," jelas Susi.