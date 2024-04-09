Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Lebaran 2024 Turun Drastis

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |07:01 WIB
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Lebaran 2024 Turun Drastis
Pedagang pasar tanah abang mengeluh omzet turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pedagang pasar tanah abang mengeluhkan omzet Lebaran 2024 turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pengunjung kembali padati Pasar Tanah Abang di H-3 Lebaran, omzet pedagan tetap turun.

Salah satu pedagang mukenah di Blok A, Pasar Tanah Abang, Fahril mengaku pendapat tokonya di lebaran tahun ini tidak sebesar tahun lalu.

Dia bilang, apabila tahun lalu dirinya mampu mendapatkan omset puluhan juta perminggu, namun di tahun 2024 ini omset kotor rata-rata per hari hanya Rp3 sampai Rp10 juta.

"Jujur enakan tahun kemarin sih kak, tapi Alhamdulillah bersyukur aja saya. Omset kotor rata-rata itu Rp3 juta sampai Rp10 juta per hari, kalau dulukan bisa puluhan juta per minggu. Tahun lalu wow rame banget," tuturnya.

