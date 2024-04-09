Cerita Pemudik Hemat Ongkos saat Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Cerita pemudik hemat ongkos saat mudik Lebaran 2024. Hemat biaya ini lantaran pemudik ikut mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah.

Anggi salah seorang pemudik mengaku senang bisa pulang ke kampung halaman ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar) jelang Lebaran 2024.

"Senang bisa pulang tanpa ongkos kendaraan, jadi biayanya lebih hemat," ucap Anggi asal Kota Payakumbuh yang merantau ke Jakarta sejak 2019 dalam keterangan tertulis Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Kemenhub menyediakan 4 bus untuk mudik gratis ke Padang. Dengan total kapasitas penumpang 168 orang. Pemudik diberangkatkan pada rombongan berbeda.

Dua bus pertama berangkat Sabtu 6 April 2024 dari Terminal Jatijajar, Depok. Kemudian dua bus selanjutnya berangkat pada Minggu 7 April 2024 dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.