Pemudik Masih Padati Stasiun Gambir Jelang Lebaran 2024

JAKARTA - Stasiun Gambir masih dipadati penumpang yang ingin mudik kampung halaman masing-masing menjelang perayaan Idul Fitri 1445 H,

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan pada H-1 Lebaran 2024 ini sebanyak 19.324 penumpang akan berangkat mudik dari Stasiun Gambir, Jakarta.

"Angka-angka itu masih kemungkinan berubah mengingat penjualan secara online maupun go show masih berlangsung sampai dengan jadwal keberangkatannya," jelas Ixfan kepada MNC Portal Indonesia Selasa (9/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, pukul 11.00 WIB, Kondisi di ruang tunggu penumpang Stasiun Gambir dipadati pemudik yang membawa tas jinjing, tas ransel hingga koper berbagai ukuran.

Sementara itu, terpantau arus lalu lintas di sekitar Stasiun Gambir pun ramai lancar dan tidak ada kemacetan kendaraan.