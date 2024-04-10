Video Meludahi Wanita Viral, Pegawai Pertamina Arie Febriant Dicopot dari Jabatannya

JAKARTA - Arie Febriant seorang pegawai Pertamina mendadak viral di media sosial. Video yang merekam aksi arogannya tersebar di media sosial dan ditonton oleh banyak orang, perbuatannya yang tak pantas dengan meludahi seorang wanita yang menegurnya agar tidak parkir sembarangan menjadi pembicaraan netizen.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen pun memberikan penjelasan terkait adanya video viral tersebut.

Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika.

"Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas segala dukungan yang terus diberikan kepada kami," lanjut Hermansyah.

VP Corporat Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Susanto juga menuturkan bahwa hal ini tengah diinvestigasi di Internal KPI.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen mengatakan, pihaknya sudah mengambil keputusan untuk membebastugaskan Arie Febriant.