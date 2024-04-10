Pemudik dengan Kendaraan Pribadi pada Lebaran 2024 Turun 41,6%

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi di Lebaran 2024 mengalami penurunan 41,66% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan PT Jasa Marga (Persero), jumlah kendaraan yang ke luar Jabodetabek pada periode arus mudik hingga H-2 Lebaran sebanyak 1.136.051 kendaraan dan 5.680.255 orang.

BACA JUGA: Pak Bas Sedih Lihat Orang Mudik Lebaran

Angka tersebut memang meningkat 434,30% jika dibandingkan dengan periode normal harian pada 2024, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 41,66% yakni sebesar 1.947.220 kendaraan dan 9.736.100 orang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, mobil yang ke luar Jabodetabek melalui jalan Tol Jasa Marga sebanyak 812.925 kendaraan dan 4.064.625 orang. Jumlah ini menurun 32,69% dibanding dengan tahun lalu yaitu sebanyak 1.207.698 kendaraan dan 6.038.490 orang.

"Pada H-2 kondisi semua moda transportasi sudah mengalami posisi melandai dari segi jumlah orang yang terangkut," kata Adita dalam keterangan resminya, Selasa (9/4/2024).