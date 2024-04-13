Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Titik Rawan saat Arus Balik Lebaran 2024, BBM Aman?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |19:16 WIB
Titik Rawan saat Arus Balik Lebaran 2024, BBM Aman?
BBM Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus mempersiapkan diri dan memonitor ketersediaan BBM di jalur-jalur krusial, salah satunya dengan pengecekan langsung jalur Yogyakarta menuju akses tol fungsional Klaten.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan kehandalan layanan saat arus balik sama pentingnya seperti arus mudik lalu.

"Melihat pergerakan saat arus mudik, kami dilapangan terus siaga memastikan BBM tersedia bagi masyarakat. Berkaca pada arus mudik, tol fungsional Klaten menuju Jogjakarta ini menjadi salah satu jalur yang ramai dimanfaatkan pemudik," terang Mars Ega dalam keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).

Pada masa mudik lalu, terjadi peningkatan sekitar 39% untuk konsumsi BBM gasoline di jalur Sragen menuju Jogjakarta.

Selain mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM, Mars Ega mengatakan Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan 2 motorist Pertamina Delivery Service (PDS), 1 berada di gate fungsional Banyudono - Boyolali dan 1 bersiaga di exit Ngawen - Klaten.

Halaman: 1 2
1 2
