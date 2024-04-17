1,4 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+6 Lebaran

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.393.861 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H1 sampai dengan H+5 Hari Raya Idulfitri 1445 H/ Lebaran 2024 yang jatuh pada Rabu-Selasa (10-16 April 2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 48,33% jika dibandingkan lalin normal dengan total 939.700 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini meningkat 0,8% dengan total 1.382.794 kendaraan.

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 764.752 kendaraan (54,9%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 350.067 kendaraan (25,1%) dari arah Barat (Merak), dan 279.042 kendaraan (20,0%) dari arah Selatan (Puncak).

Rinciannya, lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 458.791 kendaraan, meningkat sebesar 149,9% dari lalin normal.