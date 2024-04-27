IHSG Sepekan Melemah 0,7% ke 7.036, Transaksi Lesu Jadi Rp13,6 Triliun

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan ini anjlok. Hal tersebut tercatat dalam data perdagangan saham selama periode 22 sampai dengan 26 April 2024.

Selama sepekan ini juga terjadi 2 pencatata obligasi, yakni Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance senilai Rp500 miliar.

Juga terdapat Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III tahun 2024 diterbitkan oleh PT Astra Sedaya Finance Mulai tercatat di BEI dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp2,5 trilliun.

Mengutip statistik BEI, Sabtu (27/4/2024) berikut bursa sepekan:

IHSG mengalami koreksi sebesar 0,72 persen di level 7.036,075 dari 7.087,317 pada penutupan pekan yang lalu.