Teladan Prima Agro (TLDN) Kantongi Laba Rp70,2 Miliar di Kuartal I-2024, Naik 34%

JAKARTA - PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) meraih laba bersih Rp70,25 miliar pada kuartal I 2024. Angka ini tumbuh 34,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp52,18 miliar.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana mengatakan, kinerja positif dari bottom line ini dikarenakan penurunan biaya produksi sebesar 13,7% year on year (yoy) sejalan dengan upaya-upaya penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mengoptimalisasikan produktivitas.

“Pada periode Januari-Maret 2024 beban pokok penjualan menurun dari Rp744,1 miliar menjadi Rp667,91 miliar, sehingga perusahaan dapat membukukan laba kotor sebesar Rp190,73 miliar, lebih tinggi 5,1% dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Namun, kami juga mampu menjaga kinerja operasional tumbuh positif baik kebun maupun pabrik pengolahan kelapa sawit,” jelas Wishnu dalam keterangan resminya, Selasa (30/4/2024).

Adapun TLDN berupaya meningkatkan produksi dengan tetap menjaga biaya. Salah satu upaya TLDN dalam menjaga komposisi biaya, terutama biaya pemupukan ialah melalui composting.

Sepanjang tahun lalu, Perusahaan telah memproduksi pupuk kompos sebanyak 5.095 ton yang digunakan untuk pemupukan kebun kelapa sawit perusahaan, sehingga dapat mengurangi pembelian pupuk.