Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Teladan Prima Agro (TLDN) Kantongi Laba Rp70,2 Miliar di Kuartal I-2024, Naik 34%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |12:42 WIB
Teladan Prima Agro (TLDN) Kantongi Laba Rp70,2 Miliar di Kuartal I-2024, Naik 34%
Saham TLDN Raup Laba (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) meraih laba bersih Rp70,25 miliar pada kuartal I 2024. Angka ini tumbuh 34,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp52,18 miliar.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana mengatakan, kinerja positif dari bottom line ini dikarenakan penurunan biaya produksi sebesar 13,7% year on year (yoy) sejalan dengan upaya-upaya penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mengoptimalisasikan produktivitas.

“Pada periode Januari-Maret 2024 beban pokok penjualan menurun dari Rp744,1 miliar menjadi Rp667,91 miliar, sehingga perusahaan dapat membukukan laba kotor sebesar Rp190,73 miliar, lebih tinggi 5,1% dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Namun, kami juga mampu menjaga kinerja operasional tumbuh positif baik kebun maupun pabrik pengolahan kelapa sawit,” jelas Wishnu dalam keterangan resminya, Selasa (30/4/2024).

Adapun TLDN berupaya meningkatkan produksi dengan tetap menjaga biaya. Salah satu upaya TLDN dalam menjaga komposisi biaya, terutama biaya pemupukan ialah melalui composting.

Sepanjang tahun lalu, Perusahaan telah memproduksi pupuk kompos sebanyak 5.095 ton yang digunakan untuk pemupukan kebun kelapa sawit perusahaan, sehingga dapat mengurangi pembelian pupuk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement