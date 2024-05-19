Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Adhi Commuter (ADCP) Rombak Direksi-Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |08:41 WIB
Adhi Commuter (ADCP) Rombak Direksi-Komisaris, Ini Susunan Terbarunya
RUPST ADCP Ganti Susunan Direksi dan Komisaris (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) mengantongi laba bersih sebesar Rp116, 2 miliar sepanjang 2023. Dan peningkatan pendapatan usaha hingga 10,0% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sebesar Rp651,9 miliar.

Peningkatan juga terjadi pada nilai aset yang dimiliki ADCP. Hingga 31 Desember 2023, ADCP memiliki total aset Perseroan sebesar Rp6,6 triliun yang meningkat 5,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Sejalan hal itu, ADCP juga membukukan arus kas operasi yang positif," ujar Corporate Secretary Adhi Commuter Properti Bayu Purwana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/5/2024).

ADCP telah melakukan aksi korporasi untuk aktivitas pendanaan melalui penerbitan Sukuk Ijarah Tanpa Penawaran Umum dan Obligasi III ADCP yang digaransi oleh CGIF pada 2023.

Pendanaan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk reprofiling kewajiban perseroan yang semula memiliki jangka waktu pendek, menjadi jangka panjang.

Halaman:
1 2
