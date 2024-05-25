MNC Asset Management Konsisten Berikan Layanan Terbaik Selama 24 Tahun

JAKARTA - MNC Asset Management genap berusia 24 tahun pada hari ini. Hal ini menjadikan MNC Asset Management sebagai perusahaan Manajer Investasi salah satu yang tertua di Indonesia.

Berdedikasi lebih dari 2 dekade untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap masyarakat dengan terus aktif melakukan literasi dan inklusi keuangan. Hal ini memberikan rasa syukur bagi korporasi dapat melalui perjalanan ini selama 24 tahun.

Sejak didirikan pada 25 Mei 2000, MNC Asset Management telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan manajer investasi yang adaptif menghadapi perkembangan zaman dengan didukung oleh fund manager yang berpengalaman dan bersertifikasi.

MNC Asset Management telah berhasil menavigasi berbagai tantangan dan berinovasi dalam layanan nasabah, salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan Bank Kustodian besar di Indonesia.

Mengusung tema “Strength in Unity” korporasi terus berupaya mencapai visi misi dengan dukungan seluruh karyawan, mitra internal MNC Group maupun eksternal untuk bersinergi dan kolaborasi. Merespon seluruh perkembangan dan perubahan, MNC Asset Management juga terus berinovasi dan beradaptasi dalam pelayanan serta produk investasi.

“Harapan kami di usia yang ke-24 tahun ini korporasi dapat terus konsisten memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan bagi nasabah melalui digitalisasi. Tentunya kami juga berupaya terus menghadirkan produk-produk reksa dana yang mampu beradaptasi terhadap market dan tentunya tetap berada pada koridor peraturan yang berlaku,” ucap Direktur Utama MNC Asset Management, Frery Kojongian, Sabtu (25/5/2024).

Sebagai bentuk rasa syukur berhasil bertahan dan berkembang sampai usia ke-24 tahun, MNC Asset Management bekerja sama dengan MNC Peduli juga menyerahkan bantuan sosial kepada 2 rumah singgah yang berada di Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2024 di MNC Bank Tower. Bantuan ini merupakan juga bentuk tanggung jawab sosial MNC Asset Management kepada masyarakat sekitar.