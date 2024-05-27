Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Wismilak Inti Makmur (WIIM) Turun 18% di Kuartal I-2024, Direksi Dirombak

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |16:14 WIB
Laba Wismilak Inti Makmur (WIIM) Turun 18% di Kuartal I-2024, Direksi Dirombak
Saham WIIM Raup Laba (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) meraih laba bersih sebesar Rp91 miliar. Angka itu 18% lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp111 miliar.

Sementara itu, WIIM mencatatkan penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp1,05 triliun, atau menyusut 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,17 triliun.

“Performa Wismilak hingga saat ini tidak lepas dari komitmen kami untuk menjaga pertumbuhan perusahaan dan konsisten dalam menjalankan strategi, yang diaktualisasikan melalui kinerja yang fokus pada kualitas produk dan jasa kami,” kata Sekretaris Perusahaan WIIM, Surjanto Yasaputera dalam keterangan resmi, Senin (27/5/2024).

Untuk menggenjot kinerja, perseroan kegiatan pemasaran yang berfokus pada pengalaman langsung konsumen terhadap produk dan layanan, untuk mencapai brand awareness. Sementara untuk kegiatan distribusi, WIIM melakukan perkuatan saluran distribusi melalui pemetaan area dalam pendistribusian produk ke daerah-daerah yang sesuai dengan karakteristik produk perseroan.

Di lini Filter Sigaret (Filter), perseroan mencatatkan pertumbuhan dengan peningkatan penjualan di kuartal I 2024 mencapai Rp203 miliar atau naik 41 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp163 miliar. Sedangkan volume penjualan Filter meningkat menjadi 1,2 miliar batang, tumbuh 10% dari tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement