Laba Wismilak Inti Makmur (WIIM) Turun 18% di Kuartal I-2024, Direksi Dirombak

JAKARTA - PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) meraih laba bersih sebesar Rp91 miliar. Angka itu 18% lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp111 miliar.

Sementara itu, WIIM mencatatkan penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp1,05 triliun, atau menyusut 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,17 triliun.

“Performa Wismilak hingga saat ini tidak lepas dari komitmen kami untuk menjaga pertumbuhan perusahaan dan konsisten dalam menjalankan strategi, yang diaktualisasikan melalui kinerja yang fokus pada kualitas produk dan jasa kami,” kata Sekretaris Perusahaan WIIM, Surjanto Yasaputera dalam keterangan resmi, Senin (27/5/2024).

Untuk menggenjot kinerja, perseroan kegiatan pemasaran yang berfokus pada pengalaman langsung konsumen terhadap produk dan layanan, untuk mencapai brand awareness. Sementara untuk kegiatan distribusi, WIIM melakukan perkuatan saluran distribusi melalui pemetaan area dalam pendistribusian produk ke daerah-daerah yang sesuai dengan karakteristik produk perseroan.

Di lini Filter Sigaret (Filter), perseroan mencatatkan pertumbuhan dengan peningkatan penjualan di kuartal I 2024 mencapai Rp203 miliar atau naik 41 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp163 miliar. Sedangkan volume penjualan Filter meningkat menjadi 1,2 miliar batang, tumbuh 10% dari tahun sebelumnya.