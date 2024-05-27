Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mengetahui KTP Dipakai Orang Lain untuk Beli Mobil

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:00 WIB
Cara Mengetahui KTP Dipakai Orang Lain untuk Beli Mobil
KTP Orang Lain Dipakai untuk Beli Mobil (Foto: Okezone)




JAKARTA - Cara Mengetahui KTP dipakai orang lain untuk beli mobil. Masyarakat perlu menyimak informasi berikut agar terhindar dari penyalahgunaan data.

Belakangan ini sedang marak kasus penyalahgunaan data pribadi untuk meminjam pinjaman online. Namun ternyata tidak terbatas hanya di pinjaman online saja, ada beberapa orang yang menggunakan KTP orang lain untuk membeli mobil. Alasan mereka melakukan hal tersebut agar terbebas dari membayar pajak kendaraan.

Para korban dari penyalahgunaan data pribadi ini merasa sangat dirugikan sebab mereka selalu dikejar oleh debt collector atau pihak lainnya untuk menagih utang yang tidak mereka pinjam.

Lalu, apakah ada cara untuk mengetahui apakah KTP kita dipakai orang lain?

Berikut cara mengetahui KTP dipakai orang lain untuk beli mobil dikutip dari berbagai sumber, Senin (27/5/2024):

Halaman:
1 2






