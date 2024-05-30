Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Beri Asuransi Penonton Kompetisi RCTI Premium Sports 2024 di JIS

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |20:22 WIB
MNC Life Beri Asuransi Penonton Kompetisi RCTI Premium Sports 2024 di JIS
MNC Life beri Asuransi. (Foto: MPI)
JAKARTA - MNC Life memberi jaminan berupa asuransi jiwa bagi para penonton yang hadir dalam kompetisi RCTI Premium Sports di Jakarta International Stadium (JIS) pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2024.

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti menjelaskan penyediaan asuransi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam event olahraga bergengsi ini.

"Dengan membeli tiket acara ini, penonton sudah terjamin dilindungi selama acara di JIS. Kami berharap hal ini dapat memberikan ketenangan pikiran dan mendukung pengalaman menonton yang lebih baik dan aman," ujar Risye di JIS, Kamis (30/5/2024).

Risye berharap, dengan hadirnya MNC Life, peserta dan penonton dapat menikmati momen-momen tak terlupakan dengan keyakinan dan ketenangan pikiran. Menyoroti komitmen MNC Life dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perlindungan asuransi ini mencakup berbagai risiko yang mungkin terjadi selama acara berlangsung, seperti risiko kecelakaan hingga meninggal dunia. Dengan adanya perlindungan asuransi dari MNC Life, penonton dapat menikmati acara dengan lebih tenang dan fokus pada keseruan pertandingan.

