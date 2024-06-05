Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah 2,1% ke Level 6.947

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:36 WIB
IHSG Ditutup Melemah 2,1% ke Level 6.947
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 151,64 poin atau 2,14% ke level 6.947 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (5/6/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 172 saham menguat, 421 saham melemah dan 192 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,9 triliun dari 18,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,57% ke 881,701, indeks JII turun 2,33% ke 513,393, indeks IDX30 turun 1,01% ke 438,653 dan indeks MNC36 melemah 0,75% ke 328,434.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 1,91%, barang baku 6,02%, industri 1,34%, non siklikal 0,76%, siklikal 0,6%, keuangan 0,42%, properti 0,77%, teknologi 1,77%, infrastruktur 1,98%, transportasi 0,68%. Sedangkan sektor yang menguat ada kesehatan 1,04%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) naik 16,67% ke Rp84, PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) naik 9,29% ke Rp200 dan saham PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) naik 8,82% ke Rp37.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
