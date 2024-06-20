Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe Ingin Koperasi MNC Group Bermanfaat bagi Karyawan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |19:55 WIB
Hary Tanoe Ingin Koperasi MNC Group Bermanfaat bagi Karyawan
Hary Tanoesoedibjo pada Acara Rapat Tahunan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi atas kehadiran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Kemenkop UKM) dalam agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan MNC Group yang diselenggarakan di iNews Tower, pada Kamis (20/6/2024).

Hary menyebutkan RAT Koperasi MNC Group merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya. Namun dia menambahkan RAT yang beragendakan pembahasan kegiatan pada 2023 lalu ini, terasa spesial karena kehadiran perwakilan Kemenkop UKM, yakni Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi.

"Saya mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Zabadi itu menginspirasi saya, karena Koperasi Karyawan itu bisa tumbuh pesat dengan bermacam kegiatan. Sangat inspiring sekali," jelas Hary Tanoesoedibjo selepas membuka RAT tersebut, Kamis (20/6/2024).

Pria yang akrab disapa HT itu menuturkan inspirasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM itu, dapat menjadi pedoman Koperasi Karyawan MNC Group ke depannya. Ia menitikberatkan pedoman koperasi tersebut diharapkan dapat membangun secara cepat sekaligus bermanfaat bagi para karyawan.

"Ini tentu akan menjadi pedoman bagi Koperasi Karyawan MNC Group supaya bisa dibangun secara cepat tetapi baik demi kepentingan para pekerja di MNC Group," jelas HT.

