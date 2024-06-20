Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe Targetkan Aset Koperasi Karyawan MNC Group Tembus Rp100 Miliar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:34 WIB
Hary Tanoe Targetkan Aset Koperasi Karyawan MNC Group Tembus Rp100 Miliar
Hary Tanoeseodibjo di acara Rapat Tahunan Koperasi Karyawan MNC Group. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, total aset Koperasi Karyawan MNC Group mencapai Rp60 miliar pada 2023.

Hary Tanoe berharap pencapaian aset dipercepat sehingga dalam tiga tahun naik mencapai Rp100 miliar lebih.

Hal ini disampaikan Hary Tanoe saat menghadiri agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan MNC Group yang diselenggarakan di iNews Tower, Kamis (20/6/2024).

Hary Tanoe menjelaskan, pencapaian aset sebesar Rp60 miliar menjadi wajar karena Koperasi Karyawan MNC Group baru berdiri selama enam tahun.

"Tahun lalu (2023) asetnya Rp60 miliar lebih. Memang masih kecil karena Koperasi Karyawan MNC Group ini baru masuk enam tahun ya," kata Hary Tanoe, Kamis (20/6/2024).

Koperasi Karyawan MNC Group ini diketahui sebelumnya berdiri secara masing-masing di setiap unit perusahaan yang berada di bawah holding. Namun saat ini setelah disatukan dalam satu entitas, Koperasi Karyawan MNC Group telah berdiri selama enam tahun.

Halaman:
1 2
