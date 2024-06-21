Tarif Transjakarta Rp1 saat HUT Jakarta, Warga: Kalau Bisa di Hari Kerja

JAKARTA - Transjakarta memberikan promo harga tiket Rp1. Promo harga tiket tersebut diberlakukan mulai tanggal 22-23 Juni 2024. Hal ini menyambut kemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-497.

Salah satu warga Kebayoran Lama, Eko (32) mengatakan dirinya mengapresiasi promo tarif tiket bus Transjakarta seharga Rp1 tersebut. Eko yang terbiasa menaiki Bus Transjakarta menuju kantornya di Kemayoran, berharap promo tersebut bisa juga diberlakukan pada hari kerja.

"Kan promonya itu weekend, bagus sih promonya buat masyarakat yang hendak jalan-jalan di Sabtu Minggu. Cuman lebih bagus lagi kalau promonya di hari kerja juga," ujar Eko di sekitar shelter Transjakarta bundaran HI, Jumat (21/6/2024).

Eko mengungkapkan jika diterapkan selama hari kerja dalam satu minggu perayaan HUT DKI Jakarta, dirinya menilai promo tersebut sangat membantu masyarakat. Kendati demikian, Eko tetap ikut mengapresiasi promo tiket Rp1 tersebut guna merayakan HUT DKI Jakarta.

"Tapi saya rasa promo harga tarif Transjakarta itu bagus di hari ulang tahun Jakarta ya. Apalagi buat masyarakat yang hendak jalan-jalan di akhir pekan seperti Ancol, Ragunan, atau Kota Tua," jelas Eko.